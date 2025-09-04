|
|
|
МИД Грузии выражает соболезнования Португалии и семьям погибши
04.09.2025 15:21
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало аварию на лиссабонском фуникулере в социальных сетях.
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования Португалии и семьям погибших.
«Мы выражаем глубокую скорбь в связи с трагической аварией на лиссабонском фуникулере Глория. В эти тяжёлые минуты мы выражаем искренние соболезнования Португалии и семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщает МИД.
Для справки, вагон фуникулера Глория сошёл с рельсов. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, 18 получили ранения. 15 человек погибли и 18 получили ранения. Правительство Португалии объявило 4 сентября днём траура.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна