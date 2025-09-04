МИД Грузии выражает соболезнования Португалии и семьям погибши

04.09.2025 15:21





Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало аварию на лиссабонском фуникулере в социальных сетях.



Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования Португалии и семьям погибших.



«Мы выражаем глубокую скорбь в связи с трагической аварией на лиссабонском фуникулере Глория. В эти тяжёлые минуты мы выражаем искренние соболезнования Португалии и семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщает МИД.



Для справки, вагон фуникулера Глория сошёл с рельсов. В результате аварии погибли по меньшей мере 15 человек, 18 получили ранения. 15 человек погибли и 18 получили ранения. Правительство Португалии объявило 4 сентября днём траура.





