Из заключения освободился и Бадри Джапаридзе

05.09.2025 16:59





Руставское пенитенциарное учреждение № 12 покинул и другой лидер «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе. Как и Мамуку Хазарадзе, Джапаридзе встречали члены семьи и представители партии.



Михаил Кавелашвили сегодня распространил заявление о помиловании лидеров партии «Сильная Грузия- «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Как заявил Кавелашвили, «несмотря на различные обстоятельства, президент принял это решение, чтобы ни у кого не было даже повода говорить, что выборы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентоспособности».



Для справки, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были задержаны в офисе партии 23 июня. Их арест был произведен по решению судьи Звиада Шарадзе, который признал обоих лидеров виновными в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента.



Они были приговорены к 8 месяцам лишения свободы с одновременным лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года.





