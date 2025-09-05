Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из заключения освободился и Бадри Джапаридзе


05.09.2025   16:59


Руставское пенитенциарное учреждение № 12 покинул и другой лидер «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе. Как и Мамуку Хазарадзе, Джапаридзе встречали члены семьи и представители партии.

Михаил Кавелашвили сегодня распространил заявление о помиловании лидеров партии «Сильная Грузия- «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Как заявил Кавелашвили, «несмотря на различные обстоятельства, президент принял это решение, чтобы ни у кого не было даже повода говорить, что выборы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентоспособности».

Для справки, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были задержаны в офисе партии 23 июня. Их арест был произведен по решению судьи Звиада Шарадзе, который признал обоих лидеров виновными в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента.

Они были приговорены к 8 месяцам лишения свободы с одновременным лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года.


