|
|
|
Из заключения освободился и Бадри Джапаридзе
05.09.2025 16:59
Руставское пенитенциарное учреждение № 12 покинул и другой лидер «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе. Как и Мамуку Хазарадзе, Джапаридзе встречали члены семьи и представители партии.
Михаил Кавелашвили сегодня распространил заявление о помиловании лидеров партии «Сильная Грузия- «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Как заявил Кавелашвили, «несмотря на различные обстоятельства, президент принял это решение, чтобы ни у кого не было даже повода говорить, что выборы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентоспособности».
Для справки, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были задержаны в офисе партии 23 июня. Их арест был произведен по решению судьи Звиада Шарадзе, который признал обоих лидеров виновными в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента.
Они были приговорены к 8 месяцам лишения свободы с одновременным лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна