Представитель Еврокомиссии: обвинения в том, что ЕС наказывает Грузию из-за её семейных ценностей — неверны
05.09.2025 17:23
«Обвинения в том, что Европейский союз наказывает Грузию из-за её традиционных, семейных ценностей, просто неверны. ЕС является твёрдым сторонником суверенитета Грузии и полностью уважает её культуру и идентичность», заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт в ответ на вопрос редактора ресурса Euroscope на пресс-конференции.
«Защита, поддержка и соблюдение прав человека — это ядро сотрудничества между Грузией и ЕС.
Эти ценности разделяют как Грузия, так и Европейский союз, и в этом контексте ЕС поддерживает демократические реформы и защиту фундаментальных прав человека для всех, включая защиту от дискриминации», — отметил пресс-секретарь.
