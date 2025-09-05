Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Представитель Еврокомиссии: обвинения в том, что ЕС наказывает Грузию из-за её семейных ценностей — неверны


05.09.2025   17:23


«Обвинения в том, что Европейский союз наказывает Грузию из-за её традиционных, семейных ценностей, просто неверны. ЕС является твёрдым сторонником суверенитета Грузии и полностью уважает её культуру и идентичность», заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт в ответ на вопрос редактора ресурса Euroscope на пресс-конференции.

«Защита, поддержка и соблюдение прав человека — это ядро сотрудничества между Грузией и ЕС.

Эти ценности разделяют как Грузия, так и Европейский союз, и в этом контексте ЕС поддерживает демократические реформы и защиту фундаментальных прав человека для всех, включая защиту от дискриминации», — отметил пресс-секретарь.


