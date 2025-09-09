|
Из Грузии выдворены еще 18 иностранных граждан
09.09.2025 11:28
Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что в результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни департаментом миграции МВД и соответствующими подразделениями ведомства в тесной координации, из Грузии были выдворены 18 иностранных граждан.
Согласно информации ведомства, из страны были выдворены граждане Ирана, Китая, России, Нигерии, Египта, Бангладеш, Беларуси, Турции, Индии, Пакистана и Узбекистана — всего 18 человек.
«В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны», — говорится в распространённой информации МВД.
