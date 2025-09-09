Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Из Грузии выдворены еще 18 иностранных граждан


09.09.2025   11:28


Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что в результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни департаментом миграции МВД и соответствующими подразделениями ведомства в тесной координации, из Грузии были выдворены 18 иностранных граждан.

Согласно информации ведомства, из страны были выдворены граждане Ирана, Китая, России, Нигерии, Египта, Бангладеш, Беларуси, Турции, Индии, Пакистана и Узбекистана — всего 18 человек.

«В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны», — говорится в распространённой информации МВД.


