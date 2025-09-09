МВД Грузии начало расследование по факту повреждения предвыборных баннеров у штаба Каладзе

МВД Грузии на основании запроса представителей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начало расследование по факту повреждения предвыборных баннеров.



Это статья 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает повреждение или уничтожение предмета.



По данному факту правоохранители проводят соответствующие следственные действия, говорится в заявлении ведомства.



Добавим, участники акции протеста у избирательного штаба Кахи Каладзе обрисовали баннер с его изображением. Надпись — «Российская мечта».



Напомним, вечером 8 сентября у избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили произошла драка, столкновение между сторонниками партии власти и участниками антиправительственной акции протеста.



Участники акции протеста заявили, что они подверглись физическому насилию со стороны представителей молодежного крыла «Грузинской мечты» — они подъехали на машинах и в руках держали железные прутья.



«Когда мы приехали, полиции не было. Там находились только активисты и сторонники «Грузинской мечты»», — сказал один из участников митинга.



МВД Грузии начало расследование по двум делам — по факту столкновения между митингующими и сторонниками «Грузинской мечты» у штаба Кахи Каладзе на проспекте Меликишвили началось по статье 126 Уголовного кодекса, которая подразумевает групповое насилие и по факту насилия во время предвыборной кампании — по факту обращения «Мечты» в МВД Грузии.



