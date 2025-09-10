Фиджи, Азербайджан, Венгрия – кто будет наблюдать за выборами в Грузии?

10.09.2025 16:32





Каха Каладзе – мэр Тбилиси и кандидат на третий срок от «Грузинской мечты» – обвинил «злые силы» внутри страны и за её пределами в том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) не приедет на выборы. Он сказал, что «понимает» международную организацию, которой, по его словам, «возможно, не хочется втягиваться в грязь».



9 сентября стало известно, что БДИПЧ/ОБСЕ, приглашённая «Грузинской мечтой», отказалась направлять миссию на выборы местного самоуправления, назначенные на 4 октября. Эти выборы бойкотирует значительная часть оппозиции.



Ранее «Грузинская мечта» заявляла, что не будет приглашать БДИПЧ/ОБСЕ. Приглашение, отправленное менее чем за месяц до дня голосования, по оценке международной организации «не оставляет достаточно времени для надёжного и содержательного наблюдения», поэтому миссия направлена не будет.



В Центральной избирательной комиссии Грузии решение международной организации назвали «печальным».



«Для того, чтобы существовала здоровая избирательная среда, необходимо наблюдение. Мы приветствуем все организации, которые в установленные законом сроки представят соответствующую документацию для регистрации в избирательной администрации», – сказала пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.



По информации ЦИК, на данный момент зарегистрированы 16 международных и 9 местных наблюдательных организаций. В частности, прошли регистрацию избирательные комиссии следующих стран:



Иордания

Тунис

Мальдивы

Турция

Эфиопия

Черногория

Босния и Герцеговина

ЮАР

Болгария

Кыргызстан

Азербайджан

Фиджи

Венгрия

Словакия

Армения

За регистрацией также обратились избирательные комиссии Филиппин, Эстонии и Албании.



Кроме того, зарегистрировано девять местных наблюдательных организаций. Среди них нет крупных НПО, которые наблюдали за всеми последними выборами и пользовались высокой репутацией.





Международные организации могут подать документы в ЦИК до 27 сентября, местные – до 24 сентября.





