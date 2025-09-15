Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На 207 избирательных участках по всей стране прошло имитированное голосование


15.09.2025   23:12


На выборах 4 октября 13 сентября на 207 избирательных участках по всей стране прошло имитированное голосование, в котором приняли участие около 1500 членов и технического персонала избирательных комиссий. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Сообщается, что проведение имитированного голосования является одним из важнейших элементов современной избирательной практики, обеспечивающим как эффективность процесса, так и полную готовность к дню выборов.

«Цель имитированного голосования — ещё раз убедиться в готовности технических средств, других аспектов логистики и администрирования перед выборами, в том числе в результатах нашего обучения, в том, как члены избирательных комиссий применяют полученные знания на практике. Могу с уверенностью сказать, что избирательная комиссия полностью готова провести выборы 4 октября на высоком профессиональном уровне», — заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.


