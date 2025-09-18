|
Саломе Зурабишвили не исключает своего ареста
18.09.2025 18:34
Журнал Foreign Policy публикует статью под заголовком «Запад теряет Грузию из-за России, американские интересы в регионе также под угрозой». Издание поговорило с пятым президентом Грузии о преследовании оппозиционных политиков партией власти и об арестах оппонентов властей. На вопрос издания о том, боится ли Саломе Зурабишвили ареста, она ответила:
«Я, наверное, не попаду в первый список. Пока что они больше выбирают политических лидеров, чтобы показать, что политические партии действительно разделены. Но нельзя ничего исключать. Очевидно, что в этой стратегии нет красной линии».
Саломе Зурабишвили и ранее высказывала подобные опасения. В июне текущего года в интервью французскому радио RF она заявила о возможном развитии подобного сценария и добавила, что политическая ситуация в стране сегодня «хуже, чем в конце советского периода».
Напомним, за последние месяцы по разным обвинениям были задержаны и арестованы многие лидеры оппозиционных партий.
