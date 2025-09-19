Великобритания ввела санкции против Левана Васадзе и Отара Парцхаладзе

Правительство Великобритании ввело санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе (Романова) и бизнесмена Левана Васадзе.



В Лондоне указывают, что ограничения введены «против связанных с Грузией сторонников незаконной войны Путина в Украине».



В пресс-релизе отмечается, что:



санкции Великобритании нацелены на скрытых сторонников России в Грузии;

этот шаг усиливает давление на международную сеть поддержки Москвы;

санкции введены на фоне роста российского влияния в Грузии.

Ограничения против Парцхаладзе и Васадзе предусматривают, в частности, арест активов, запрет на въезд и санкции в отношении трастовых услуг.



«По мере того как военные возможности России ослабевают, Кремль всё активнее обращается к прокси в третьих странах, включая Грузию, для поддержки своей войны и пропагандистских операций», – говорится в пресс-релизе.



В Лондоне подчёркивают, что ограничения введены против «грузинского политика и медиамагната» Левана Васадзе за использование его платформ для распространения пророссийской дезинформации. Бизнесмен Отар Парцхаладзе, «имеющий тесные связи с Россией и высшими эшелонами правящей партии «Грузинская мечта»», также внесён в санкционный список.



Отмечается, что под санкции попали и два нефтяных танкера, перевозивших российскую нефть в грузинский порт Батуми.



«Они входили в состав так называемого «теневого флота» – коллекции изношенных и опасных судов, используемых Кремлём в отчаянной попытке сохранить доходы от энергетики, являющиеся основным источником финансирования незаконной войны в Украине. Теперь этим судам будет запрещён заход в британские порты и отказано в доступе к Британскому судовому реестру», – сказано в заявлении.



По словам министра по делам Европы Стивена Даути, «военная машина Путина опирается на международную сеть, распространяющую ложь и финансирующую этот механизм».



«Мы перекрываем ещё одну линию снабжения, вводя санкции и сдерживая тех в Грузии, кто оказывает поддержку незаконной войне Путина в Украине. У Кремля не должно быть сомнений: Великобритания продолжит разоблачать теневые сети, подпитывающие Путина», – отметил он.



В пресс-релизе также говорится, что в новый санкционный список вошли компании Aeza International, «участвующая в дестабилизации Украины через предоставление интернет-услуг российским дезинформационным кампаниям», и HeliCo Group, «работающая в транспортной отрасли России».



Отмечается, что эти действия последовали за решением Великобритании в 2024 году понизить уровень отношений с Грузией.



«Тогдашний шаг был ответом на то, что правящая партия «Грузинская мечта» навязала законы по образцу Кремля, усилила давление на гражданское общество и заключила в тюрьму оппозиционных политиков», – говорится в сообщении.



Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в ноябре–декабре 2013 года. В 2023 году США ввели против него санкции, мотивировав это «усилением российского влияния в Грузии». По данным СМИ, проживая в Москве и сохраняя связи с российской политической элитой, он продолжает поддерживать тесные контакты с правительством «Грузинской мечты». После введения санкций президент Саломе Зурабишвили лишила его грузинского гражданства, после чего он изменил фамилию на Парцхаладзе-Романов. 9 мая 2025 года он был замечен среди гостей Парада Победы на Красной площади в Москве.



Леван Васадзе – лидер движения «Эри» («Нация» – «Единство, Сущность, Надежда»), бизнесмен, ранее проживавший в России. Он известен ультранационалистическими, гомофобными и пророссийскими высказываниями, а также близкими связями с идеологом Кремля Александром Дугиным. Васадзе планировал активно участвовать в политической жизни Грузии, однако отошёл от неё по состоянию здоровья.





