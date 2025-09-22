|
Каладзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном
22.09.2025 15:27
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с вице-мэром Георгием Ткемаладзе встретился с мэром Еревана Тиграном Авиняном. На встрече было подчеркнуто значение дружественных отношений между Грузией и Арменией, а также важность обмена опытом в различных направлениях.
«У армян и грузин добрососедские отношения. Мы должны сделать всё, чтобы их углубить и сделать ещё более интересными. Пользуясь случаем, поздравляю вас с Днём независимости Армении. По этому случаю телевышка Тбилиси была подсвечена цветами флага Армении. Каждый раз, когда я приезжаю в Ереван, я чувствую себя как дома. Уверен, что и в будущем между нашими городами продолжится активное сотрудничество, и мы сможем реализовать множество важных проектов», — заявил Каха Каладзе на встрече.
По словам мэра Еревана, как и Тбилиси, Ереван придаёт большое значение проведению транспортной реформы.
«И Тбилиси, и Ереван быстро развиваются. Мы знаем, какое большое внимание вы уделяете транспортным реформам. Мне известно, что упорядочение транспортной инфраструктуры очень важно для жителей Тбилиси. В этом направлении полезным будет обмен опытом. Кроме того, мы с удовольствием проведём больше культурных мероприятий вместе с Тбилиси», — заявил Тигран Авинян.
