На заседании Бюро были инициированы поправки в закон «О борьбе с коррупцией»

22.09.2025 17:51





Государственные служащие и должностные лица, признанные судом виновными в совершении ряда коррупционных преступлений, будут обязаны в течение 30 лет заполнять декларации об имуществе и представлять их в Антикоррупционное бюро.



Соответствующие поправки внесены в закон «О борьбе с коррупцией», инициированный на сегодняшнем заседании Бюро.



В поправках уточняется, что действие закона распространяется на государственных служащих, лиц, приравненных к государственным служащим, государственных служащих, в том числе лиц, работающих по трудовому договору, а также лиц, работающих в юридических лицах публичного права и индивидуальных предпринимателей, созданных государственным органом или муниципалитетом, в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор за совершение коррупционного преступления.



Согласно поправкам, государственные служащие и политические должностные лица, осужденные судом за совершение коррупционного преступления, будут обязаны в течение двух месяцев со дня вступления обвинительного приговора в законную силу подать в Антикоррупционное бюро декларацию об имущественном положении должностного лица. Такие лица будут обязаны ежегодно заполнять и подавать декларацию об имуществе в течение 30 лет.



Согласно действующему закону «О борьбе с коррупцией», должностное лицо обязано подавать в Антикоррупционное бюро декларацию о своем имуществе. Эта обязанность действует только в течение срока его полномочий.





