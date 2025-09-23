Трамп: ООН пишет письма, но не решает проблем

23.09.2025 21:53





Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, — при том, что у нее «есть потенциал».



«Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал Трамп.



Он также повторил, что «положил конец семи войнам» с момента своего возвращения в Белый дом.



В феврале этого года Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, а также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).





