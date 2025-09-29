Зеленский вновь заявил, что Грузия «потеряна для Европы»

29.09.2025 14:56





Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам Варшавского форума по безопасности, вновь заявил, что Грузия «потеряна для Европы».



Зеленский, в частности, прокомментировал победу проевропейских сил на парламентских выборах в Молдове:



«Сегодня мы поздравляем Молдову. На выборах победила идея Европы – идея нормального и стабильного национального развития. Подрывное влияние России больше не распространится на Европу. Сегодня утром я говорил с Майей Санду и поздравил её с тем, что России не удалось дестабилизировать Молдову, несмотря на огромные ресурсы, потраченные на подрыв страны и попытки купить кого угодно».



Далее он сказал, что ситуация в Молдове отличается от ситуации в Грузии:



«Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Возможно, однажды она вернётся (на европейский путь). Но для этого Европа не должна закрывать глаза на то, что происходит там и в Беларуси. Каждый успех России в нашем регионе всегда является потерей для Европы. Поэтому мы не можем позволить себе потерять ни одного дня и ни одной страны».



Ранее Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Европа потеряла Грузию, которая теперь зависит от России. Его слова резко раскритиковали члены и сторонники правящей партии «Грузинская мечта».





