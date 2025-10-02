МИД Дании: визит премьера не меняет позиции ЕС по Грузии

МИД Дании прокомментировал визит премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Копенгаген на 7-й саммит Европейского политического сообщества (EPC) 2 октября.



Глава правительства присутствовал на приеме, организованном от имени короля Дании Фредерика X и королевы Мэри в честь лидеров, участвующих в саммите.



Датский МИД подчеркнул, что саммит не является форматом встречи ЕС, и его рамки не меняют существующие позиции и политику ЕС в отношении Грузии.



«Саммит Европейского политического сообщества (EPC) является более широким европейским форумом политического и стратегического диалога. Дания продолжает участие в формате, установленном во время предыдущих шести встреч Европейского политического сообщества, включая последнюю встречу, состоявшуюся в Албании в мае 2025 года. Соответственно, Грузия также приглашена на саммит EPC, который запланирован в Копенгагене.



EPC не является форматом встречи Европейского союза, и его рамки не меняют существующие позиции и политику ЕС в отношении Грузии. ЕС и Дания неоднократно выражали обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии», – заявили в МИД Дании.



Добавим, европейская поездка грузинского премьера проходит на фоне прекращения политических контактов Брюсселя на высоком уровне с Тбилиси после того, как в ЕС заговорили об откате демократии в Грузии — после того, как «Грузинская мечта» заявила о «заморозке» евроинтеграции страны до 2028 года.





