Выборы в Грузии: аккредитован 81 международный наблюдатель, на прошлых выборах их было более 1000

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии аккредитовала на выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, 81 международного наблюдателя из 28 организаций. Это почти в 13 раз меньше, чем на местных выборах 2021 года. Тогда, в первом туре, число аккредитованных международных наблюдателей составляло 1024, а во втором туре – 1102.



Больше всего – 20 наблюдателей – зарегистрировала на местные выборы 2025 года сербская ассоциация ALTERFACT.



Далее (по 7 наблюдателей) идут посольство Венгрии в Грузии и венгерский «Центр фундаментальных прав», миссия которого состоит в «защите национальной идентичности, суверенитета, христианских традиций».



Число наблюдателей от других организаций составляет от одного до трёх. В список стран, посольства и избирательные комиссии которых будут наблюдать за выборами, входят:



Иордания

Тунис

Мальдивы

Турция

Эфиопия

Черногория

Босния и Герцеговина

ЮАР

Болгария

Кыргызстан

Азербайджан

Фиджи

Венгрия

Словакия

Армения

Филиппины

Албания

Великобритания

Малайзия

Мексика

Узбекистан

Беларусь

Швейцария

Молдова

В предварительном списке международных наблюдателей значилась «Государственная избирательная комиссия Эстонии». Однако, по данным ЦИК Грузии, в установленный срок она не предоставила информацию о своих наблюдателях, из-за чего её регистрация была аннулирована.





На местных выборах 2021 года в Грузии было аккредитовано 52 международные организации. Более половины наблюдателей представляли Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ – 516 в первом туре и 558 во втором.



В этом году, в июне, «Грузинская мечта» заявила, что не приглашает БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами. «Нагрузка БДИПЧ ОБСЕ на наши местные выборы будет излишней», – говорил премьер Ираклий Кобахидзе.



6 сентября, после того как для участия в выборах зарегистрировались крупные оппозиционные партии «Сильная Грузия – Лело» и «Гахария за Грузию», власти решили пригласить миссию ОБСЕ. В Бюро, однако, отметили, что приглашение, сделанное менее чем за месяц до выборов 4 октября, «не оставляет достаточно времени для надёжного и содержательного наблюдения», и поэтому миссия направлена не будет.



Без участия БДИПЧ выборы в органы местного самоуправления проводились в 2014 году, однако тогда грузинское правительство направило приглашение, но организация не смогла прибыть в Грузию «по финансовым причинам».



Что касается местных организаций, то в условиях, когда большая часть авторитетных НПО отказалась от наблюдения за избирательным процессом, регистрацию в ЦИК прошли 27 организации (более 7 тысяч наблюдателей).



Большинство наблюдателей приходится на организации «Международная обсерватория адвокатов и юристов» (2 973 наблюдателя) и «Наблюдатель политики и права» (2 902 наблюдателя), которые, по данным СМИ, связаны с правящей «Грузинской мечтой».



Напомним, что в выборах не участвует ряд крупных оппозиционных партий, в том числе «Коалиция за перемены» и «Национальное движение». Эти партии заняли второе и третье места по данным ЦИК на парламентских выборах 2024 года, но не признали их итоги и отказались участвовать и в нынешних местных выборах.





