В Тбилиси напали на лидера молодежного крыла «Нацдвижения»


03.10.2025   22:51


Вечером 3 октября в Тбилиси подвергся нападению лидер молодежной организации оппозиционной партии «Единое национальное движение» Игорь Нармания. Инцидент произошёл на Метехском мосту – в тот момент, когда он вместе с активистами готовился выступить с заявлением о запланированных протестах.

Предположительно, нападавшие использовали телескопическую дубинку.

По словам оппозиционеров, физическому нападению подвергся и 15-летний активист.

В МВД заявили, что один из участников инцидента уже идентифицирован и доставлен в полицию для допроса. «В ближайшее время общественности будет предоставлена дополнительная информация о деталях произошедшего».

«Единое национальное движение» объявило бойкот предстоящим выборам в органы местного самоуправления. Партия и её союзники планируют акцию протеста, которую власти называют попыткой государственного переворота.


