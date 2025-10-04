|
Муниципальные выборы в Грузии: явка к 15:00 составила 28,2%
04.10.2025 16:34
Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления Грузии на 52:00 составила 28,22%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.
Свою позицию зафиксировал 991 651 избиратель. Всего право голоса есть у 3 513 818 избирателей.
Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в ковидном 2021 году к 15:00 составляла 33,18%, а на прошлогодних парламентских выборах – 41,62%.
Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.
Также избираются более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.
Восемь ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, называя их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации «Грузинской мечты». Они призывают сторонников бойкотировать выборы и собраться на протестную акцию в Тбилиси.
