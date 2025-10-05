Обвинения организаторам вчерашней акции будут предъявлены 6 октября

05.10.2025 21:52





Прокуратура предъявит обвинения лидерам движения «Проспект Руставели» Паате Бурчуладзе и Муртазу Зоделава, члену «Национального движения» Ираклию Надирадзе, одному из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковнику Лаше Беридзе 6 октября в 10:30.



Напомним, МВД 5 октября задержало Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Бурчуладзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе, которые были членами оргкомитета акции 4 октября.



В МВД заявили, что они «обвиняются в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии». За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.



Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





