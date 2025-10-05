|
|
|
Обвинения организаторам вчерашней акции будут предъявлены 6 октября
05.10.2025 21:52
Прокуратура предъявит обвинения лидерам движения «Проспект Руставели» Паате Бурчуладзе и Муртазу Зоделава, члену «Национального движения» Ираклию Надирадзе, одному из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паате Манджгаладзе и полковнику Лаше Беридзе 6 октября в 10:30.
Напомним, МВД 5 октября задержало Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Бурчуладзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе, которые были членами оргкомитета акции 4 октября.
В МВД заявили, что они «обвиняются в призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии». За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна