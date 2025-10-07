|
Трамп: я практически принял решение о «Томагавках», но есть вопросы
07.10.2025 10:47
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что «в некотором смысле» принял решение о поставке крылатых ракет «Томагавк» Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
При этом Трамп уточнил, что сначала хотел бы знать ответы на вопросы о том, что Украина «собирается делать с ними». «Куда они будут их направлять? Я хотел бы задать этот вопрос», - сказал Трамп. Он добавил, что «не стремится к эскалации» и вновь повторил призыв к завершению войны. Он не сказал, когда примет окончательное решение.
Ранее СМИ со ссылкой на источники, в том числе в администрации США, сообщали о том, что на недавней встрече с Трампом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский ставил перед ним вопрос о возможных поставках ракет «Томагавк» с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский косвенно подтвердил это, сказав, что передал Трампу список потребностей Украины.
Соединённые Штаты в последнее время не поставляют Украине оружие напрямую, разработана схема, в соответствии с которой они продают его странам НАТО, а те передают Украине. Пока неясно, как могла бы быть организована передача «Томагавков», сколько таких ракет могло бы быть поставлено и какой модификации. На вооружении армии США главным образом находятся ракеты морского базирования, запускаемые с подводных лодок.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставки ракет «Томагавк» Украине не изменят ход войны, но приведут к «разрушению» отношений между США и Россией.
