Карасин: Грузия научилась думать и сопоставлять, протест «эмоциональный и бесполезный»

Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам, прокомментировал события в Грузии в день выборов в органы самоуправления и штурм президентской резиденции 4 октября.



Российский политик заявил, что «некогда результативные западные политтехнологи майданов» превратились в «отживший отстой» и что в Грузии у них не получилось, поскольку современная Грузия научилась «думать и сопоставлять».



Беспорядки в Грузии, по словам Карасина, «эмоциональны» и «бесполезны». Он указал, что премьер Ираклий Кобахидзе прямо обвинил посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, назвав «организатором всех безобразий».



«Жизнь все же учит! Некогда довольно результативные западные политтехнологии майданов, похоже, превращаются в отживший отстой. Всмотритесь в современную Грузию. Переворотная истерика Саакашвили и обработка общества в стиле Зурабишвили научили Грузию думать и сопоставлять действительно нужное и наносное.



«Грузинская мечта» победила во всех 64-х округах на местных выборах. Организованные тут же беспорядки в Тбилиси эмоциональны, но, как выяснилось, бесполезны. А премьер Ираклий Кобахидзе прямо назвал организатором всех безобразий посла Евросоюза.



Любопытно, соберется ли по этому поводу «Коалиция желающих»? Впрочем, сейчас у них несколько другие приоритеты», — пишет российский политик.







Добавим, Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос опубликовали совместное заявление в связи с выборами в органы местного самоуправления в Грузии. В нем отмечается, что «в эту субботу в Грузии проходили местные выборы на фоне продолжительного периода подавления инакомыслия».



Каллас и Кос отметили, что в стране имели место многомесячные рейды против независимых СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение в тюрьму оппонентов и активистов или поправки к избирательному кодексу в пользу правящей партии, которые «резко сократили возможность проведения конкурентных выборов».



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.



Источник: СОВА

