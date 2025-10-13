В Грузии проходит конференция Программы оценки и обратной связи по Концепции оперативных возможностей НАТО

13.10.2025 16:02





В Грузии проходит ежегодная конференция Программа оценки и обратной связи по Концепции оперативных возможностей НАТО (OCC E&F).



Сегодня в отеле «Билтмор» конференцию открыли первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и контр-адмирал Юсуф Карагюль.



Говоря о программе и важности подобных встреч, они уделили особое внимание участию Грузии в ней. В мероприятии принял участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе.



В конференции принимают участие представители различных командований и воинских специальностей из министерств обороны стран-членов и партнеров НАТО, а также военный и гражданский персонал. В течение пяти дней участники поделятся опытом организации и проведения военных учений, оценят достижения взаимного сотрудничества и обсудят планы на предстоящий год.



Заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе в рамках конференции провел двустороннюю встречу с контр-адмиралом Юсуфом Карагюлем и бригадным генералом Теодоросом Степоусом, на которой обсуждались вопросы сотрудничества стран-партнеров в области обороны и безопасности.



Кконференция Программы оценки и обратной связи по Концепции оперативных возможностей НАТО (OCC E&F), проводимая под эгидой Объединенного оперативного командования НАТО (SHAPE), ежегодно проводится в различных странах-партнерах. В Грузии конференция проходит во второй раз.





