Председатель ОБСЕ поговорила с главой МИД Грузии о задержаниях лидеров

14.10.2025 21:50





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили встретилась с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, находящейся с официальным с визитом в Грузии. На пресс-конференции, прошедшей после встречи, Бочоришвили заявила, что акцентировала внимание на «важности вопроса оккупации грузинских территорий стоящего в повестке дня ОБСЕ».



«Оккупация регионов Грузии не имеет ни оправдания, ни оснований. Оккупация имеет серьёзные последствия для безопасности нашей страны и региона в целом. Оккупация имеет серьёзные последствия для людей, лишённых возможности реализовать свои права. Именно поэтому наш общий долг – поддерживать международный порядок, быть верными принципам международного права и делать всё возможное для достижения мира и следовать по пути к миру. Главной движущей силой грузинского правительства является именно борьба за обеспечение мира и стабильности. Каждый шаг в этом процессе важен», - заявила Мака Бочоришвили.



Она подчеркнула, что визит председательства ОБСЕ в Грузию «является подтверждением неизменной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии». Разговор зашел и важности формата Женевских международных переговоров.



Глава грузинского МИД также отметила, что страна готова к «содержательному, ориентированному на конкретные дела диалогу с Европейским союзом»:



«Грузия является страной приверженной международным правилам и стандартам, которая придаёт большое значение взаимному уважению. Сотрудничество в рамках международных организаций важно для нас, и мы ещё раз подтверждаем нашу готовность продолжать работу в рамках независимых институтов ОБСЕ и организации в целом», — заявила Бочоришвили.



Элина Валтонен, в свою очередь, отметила, что организация осуждает задержания лидеров оппозиции, «что происходят в результате несоразмерных правовых процедур»:



«В ходе нашей встречи я также выразила серьёзную обеспокоенность, которая существует у государств-участников ОБСЕ и наших институтов относительно местной ситуации, включая ограничительное законодательство, затрагивающее гражданское общество, представителей СМИ и журналистов, а также вопросы, связанные с демократическим управлением, недавние события и обстоятельства, ограничивающие деятельность неправительственных организаций… Визит в Грузию сосредоточен на взаимодействии с гражданским обществом. Крайне важно, чтобы в любой демократической системе людям предоставлялось право выбора, и это относится и к Грузии. Народ Грузии выбирает будущее, которого он хочет».



Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посещает Азербайджан, Армению и Грузию с 13 по 15 октября.





