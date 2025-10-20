Глава МИД Финляндии: в Грузии на душу населения больше заключенных, чем в РФ

20.10.2025 10:47





Глава МИД Финляндии Элина Валтонен, которую в Грузии оштрафовали за то, что она в ходе визита посетила акцию протеста на проспекте Руставели и «перекрыла дорогу», заявила, что на душу населения в Грузии приходится больше политзаключенных, чем в России, а это «является очень сильным сигналом для всех нас».



Перед заседанием Совета министров иностранных дел Европейского союза Валтонен отметила, что ситуация в Грузии вызывает большую тревогу.



«Я только что вернулась с Южного Кавказа, и, к сожалению, то, что я увидел в Грузии, очень и очень тревожит. Уличные репрессии против простых людей — это нечто неприемлемое.



В Грузии на душу населения приходится больше политических заключенных, чем в России, что является очень сильным сигналом для всех нас.



Очевидно, что это не европейский путь, но это и не тот путь, который выбрал грузинский народ. Поэтому мы должны проявить твердость в этом отношении», — заявила политик.



Источник: SOVA

