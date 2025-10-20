Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
На встрече Совета по иностранным делам Евросоюза будет рассмотрен вопрос по Грузии


20.10.2025   11:11


Сегодня в Люксембурге состоится встреча Совета по иностранным делам Евросоюза, на которой будет рассмотрен вопрос по Грузии.

«Верховный представитель будет говорить о ситуации, сложившейся в Грузии, и предоставит министрам информацию о последних событиях, в том числе о муниципальных выборах 4 октября 2025 года и отклонении от демократии», - указанно в информации, размещенной на веб-сайте Евросоюза.

Вместе с тем, члены совета обсудят последние события по агрессии России против Украины, обменяются мнениями о взаимоотношениях между Евросоюза и странами Индо-Тихоокеанского региона.

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза также рассмотрят и ситуацию на Ближнем Востоке. В рамках текущих событий им будет предоставлена информация по Грузии, Молдове и Судану.

Встреча начнется в 11:15 по тбилисскому времени, председательствовать на ней будет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.


