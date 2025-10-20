Глава МИД Люксембурга: Грузия была близко к европейскому пути, а сейчас держит дистанцию

Я говорил, что Грузия была близко к европейскому пути, а сейчас я говорю, что они держат дистанцию, и это печально, - указанное заявление перед началом встречи Совета по иностранным делам Евросоюза сделал глава внешнеполитического ведомства Люксембурга Ксавье Беттель.



По его словам, в настоящее время он воздержится от комментариев по выборам, состоявшимся в Грузии, однако, если выборы прошли правильно, их итоги необходимо уважать, если – неправильно – необходимо обсудить, что можно сделать.



«Я узнал, что народ недоволен результатами выборов. Я не являюсь членом какого-либо совета или органа, которые осуществляют контроль за ходом выборов, и мне сложно говорить об этом, однако, если выборы прошли правильно, их итоги необходимо уважать, если – неправильно – необходимо обсудить, что можно сделать. Что можно сказать на данный момент, это то, что Грузия избрала европейский путь, но на сегодняшний день у меня нет доказательств, что выборы были несправедливыми, однако, если это было так, мы должны рассмотреть этот вопрос. Будет жаль, если они отдаляться от Европы. Они были близко к Европе», - отметил Беттель.





