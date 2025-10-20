Ксавье Беттель: У меня нет доказательств того, что выборы были несправедливыми

20.10.2025 11:48





«Грузия была близка к европейскому пути, и теперь мы видим, что она отдаляется от него», — заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, комментируя ситуацию в Грузии перед началом заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.



«Это печально. Я также слышал, что выборы были сложными. Я не являюсь членом какой-либо наблюдательной миссии или контрольного органа, но слышал, что люди сейчас очень недовольны. Если выборы прошли хорошо, необходимо уважать их результаты. Если нет, нужно разобраться, что можно сделать. Грузия выбрала европейское будущее, и у меня пока нет доказательств того, что выборы были несправедливы. Если это не так, нам нужно обсудить этот вопрос. И всё же, это печально — если они отдаляются от Европы, ведь они были так близки к ней», — заявил Ксавье Беттель.



Напомним, в Люксембурге проходит заседание Совета министров иностранных дел ЕС под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Главными темами обсуждения являются российская агрессия против Украины, ситуация в Молдове, отношения ЕС с Индией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также обстановка в Судане.



В завершение встречи состоится пресс-конференция, запланированная на 16:45 по тбилисскому времени.





