Formula TV: преследование журналистов — атака на независимые СМИ

Оппозиционный телеканал Formula TV опубликовал заявление в связи с задержанием журналистки Кети Цицкишвили.



Отмечается, что «полицейский режим» задержал еще одну ведущую Formula TV, журналистку Кету Цицкишвили по причине участия в акции протеста, а журналиста Вахо Саная посадил за решетку на 6 суток 19 октября.



«Formula TV рассматривает участившиеся преследования журналистов как атаку на независимые СМИ, целью которой является подавление критического мнения. Мы требуем освобождения Кеты Цицкишвили, а также призываем международных друзей оказать эффективную поддержку, чтобы режим заплатил соответствующую политическую цену за преследование критически настроенных СМИ. Несмотря на тяжелые условия работы, Formula TV продолжает защищать свободу слова», — заявила редакция телеканала.



Добавим, 20 октября журналистку Formula TV Кету Цицкишвили задержали, предположительно, за то, что она перекрыла дорогу во время акции протеста на проспекте Руставели.



Днем ранее, 19 октября, был задержан ведущий и журналист Formula TV Вахо Саная — также за перекрытие дороги во время акции протеста 18 октября.



Напомним, согласно новому закону, арест до 15 суток будет предусмотрен за:



- ношение маски на митинге;

- хранение слезоточивого средства (спрея и прочее);

- перекрытие дороги.



До 60 суток, если:



- у протестующего на митинге обнаружено огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, холодное оружие или пиротехника;

- полиция примет решение о разгоне собрания, а участники митинга не подчинятся.



Между тем повторное совершение этих деяний повлечет уже уголовную ответственность сроком до 1 года, а третье и каждое последующее такое же противоправное деяние – срок до 2 лет.



Отметим, «Мечта» и раньше приняла ограничительные меры против демонстрантов — тогда было запрещено на административном уровне использование лазеров, пиротехники и масок и увеличены штрафы за перекрытие дорог. Однако, по словам премьера Грузии, они оказались неэффективными, и тогда власти — после акции 4 октября и попытки штурма Дворца Орбелиани (президентская резиденция) — решили ужесточить закон.





