Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Болгарии

20.10.2025 15:29





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Болгария Зураб Хамашуридзе вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



Согласно информации ведомства, после церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча посла с президентом.



«Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Болгарией, а также перспективы его дальнейшего развития. Во время встречи речь шла о процессе евроинтеграции Грузии.



Особое внимание было уделено вопросам безопасности в регионе. Среди обсуждаемых тем были также перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и энергетики, а также взаимодействие между странами Черноморского бассейна», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.





