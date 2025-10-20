|
|
|
Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Болгарии
20.10.2025 15:29
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Болгария Зураб Хамашуридзе вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
Согласно информации ведомства, после церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча посла с президентом.
«Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Болгарией, а также перспективы его дальнейшего развития. Во время встречи речь шла о процессе евроинтеграции Грузии.
Особое внимание было уделено вопросам безопасности в регионе. Среди обсуждаемых тем были также перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и энергетики, а также взаимодействие между странами Черноморского бассейна», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна