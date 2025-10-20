Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Болгарии


20.10.2025   15:29


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Болгария Зураб Хамашуридзе вручил верительные грамоты президенту Болгарии Румену Радеву. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.

Согласно информации ведомства, после церемонии вручения верительных грамот состоялась встреча посла с президентом.

«Стороны обсудили динамику двустороннего сотрудничества между Грузией и Болгарией, а также перспективы его дальнейшего развития. Во время встречи речь шла о процессе евроинтеграции Грузии.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности в регионе. Среди обсуждаемых тем были также перспективы развития сотрудничества в сферах транспорта и энергетики, а также взаимодействие между странами Черноморского бассейна», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии.


