Антикоррупционное бюро назвало ложью информацию НПО «Международная прозрачность – Грузия»

20.10.2025 16:23





Антикоррупционное бюро назвало информацию о том, что после августа месяца бюро не публиковало информацию об имущественном состоянии должностных лиц, которая была распространена НПО «Международная прозрачность – Грузия», ложью и дезинформацией.



Как говорится в заявлении бюро, декларации об имущественном состоянии должностных лиц, в соответствии с законом, являются публичными и размещены на официальном веб-сайте Антикоррупционного бюро.



«Исходя из повышенного интереса общества, хотим известить общественность о том, что НПО «Международная прозрачность – Грузия» (далее - TI) в отношении Антикоррупционного бюро не раз распространялась ложная информация. Хотим напомнить общественности, что со стороны TI несколько раз имело место манипуляция фактами и распространение ложной информации в отношении бюро, в том числе и 26 апреля 2024 года, когда TI распространила информацию о сокрытии отчета Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), что также было дезинформацией, а отчет с соблюдением процедур был размещен и доступен на сайте: https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/georgia.



Что касается последней информации TI, она также является ложью и дезинформацией, а в частности, декларации об имущественном состоянии должностных лиц, в соответствии с законом, также публичны и доступны на веб-сайте бюро: https://declaration.acb.gov.ge/.



В результате поправок, которые были внесены в Закон Грузии «О борьбе с коррупцией» 9 сентября 2024 года, декларация об имущественном состоянии всех должностных лиц подлежала проверке, что, согласно закону, подразумевает 2-хмесячное административное производство, в указанный период же, обнародование или публикация содержащейся в них информации, является недопустимым. По истечению 2-хмесячного периода декларация становиться публичной.



Призываем все заинтересованные лица не распространять непроверенную и ложную информацию!»- говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





