Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из Грузии были выдворены 30 иностранных граждан


21.10.2025   10:42


В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующими подразделениями Министерства из Грузии были выдворены 30 иностранных граждан.

В результате комплексных мер, принятых за последние дни, из страны были выдворены 30 граждан Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Канады, Кот-д’Ивуара и Румынии. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна