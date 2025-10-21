Из Грузии были выдворены 30 иностранных граждан

21.10.2025 10:42





В тесном сотрудничестве с Департаментом миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующими подразделениями Министерства из Грузии были выдворены 30 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых за последние дни, из страны были выдворены 30 граждан Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Ирака, Египта, Ливана, Марокко, Филиппин, Иордании, Бангладеш, Канады, Кот-д’Ивуара и Румынии. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии.





