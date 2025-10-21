Комиссар Совета Европы: Закон об иноагентах — широкая часть ограничения свободы выражения мнений в Грузии

21.10.2025 18:49





Комиссар Совета Европы по правам человека представил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) письменные заключения третьей стороны по делу о законе об «иностранном влиянии».



Майкл О’Флаэрти опубликовал свои письменные заключения по делу в ЕСПЧ — «Ассоциация молодых юристов Грузии и другие против Грузии».



«4 июля 2025 года Комиссар Совета Европы по правам человека (далее «Комиссар») сообщил Европейскому суду по правам человека (далее «Суд») о своем решении выступить в качестве третьей стороны в разбирательстве Суда в соответствии с пунктом 3 статьи 36 Европейской конвенции о защите прав человека (далее «Конвенция») и представить письменные замечания по делу «Ассоциация молодых юристов Грузии и другие против Грузии». Это дело было возбуждено 120 организациями гражданского общества и 16 средствами массовой информации, а также четырьмя индивидуальными заявителями» — говорится в заключении.



О’Флаэрти пишет, что положения закона «О прозрачности иностранного влияния» могут не соответствовать критериям законности, обоснованности и соразмерности по смыслу статей 10(2) и 11(2) Европейской конвенции по правам человека. Кроме того, некоторые аспекты закона подрывают заявленную в нем цель обеспечения прозрачности иностранного влияния на финансирование организаций гражданского общества».



«Во-первых, Комиссар отмечает нечеткость формулировок некоторых положений закона об иноагентах и широкие дискреционные полномочия, предоставленные государственным органам, особенно Министерству юстиции, по принятию подзаконных актов. По мнению Венецианской комиссии, категория «организаций, преследующих интересы иностранного государства» потенциально очень широка и неопределенна из-за сочетания общих и неопределенных терминов, что затрудняет для организаций гражданского общества понимание того, применяется ли к ним закон об иноагентах», — написал комиссар.



Что касается необходимости закона «О прозрачности иностранного влияния» в демократическом обществе, комиссар отмечает, что использование ярлыка «организации, представляющие интересы иностранной державы» вводит в заблуждение и аналогично используемому в РФ ярлыку «иностранный агент», который суд охарактеризовал как нарушение международного права.



Комиссар считает, что негативное навешивание ярлыков с помощью закона «О прозрачности иностранного влияния» еще более усугубляется тем, что правительство называет организации гражданского общества и правозащитников «врагами государства» и членами «Партии глобальной войны» и «Deep State».



Комиссар выделил аспекты, касающиеся заявленных целей закона «О прозрачности иностранного влияния», которые вызывают вопросы:



это дополнительные законы, направленные на ограничение свободы выражения мнений и собраний. Отмечается, что после масштабных протестов против правительства в ноябре и декабре 2024 года было принято несколько законов, резко ограничивающих права человека, в частности право на свободу собраний;

комиссар отмечает использование властями Грузии методов запугивания организаций гражданского общества и правозащитников посредством нападений и клеветнических кампаний;

комиссар с обеспокоенностью отмечает риторику, используемую высокопоставленными должностными лицами правящей партии Грузии, включая премьер-министра, который неоднократно заявлял, что непрозрачные НПО пытаются организовать революцию в Грузии. Он отмечает заявления членов правящей партии о запрете или роспуске организаций гражданского общества;

комиссар отмечает, что продолжается сужение пространства для организаций гражданского общества.





