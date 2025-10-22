Министр образования: в наших государственных вузах больше не будет иностранных студентов

Инициатива «Грузинской мечты» по реформе системы образования предусматривает отказ студентам-гражданам других стран обучаться в государственных вузах страны. Об этом заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе:



«Мы должны учитывать тот факт, что, за важными исключениями, в наших государственных вузах больше не будет иностранных студентов. То есть, этот сегмент будет полностью, при желании, передан частным вузам.



Как известно, плата за обучение иностранных студентов в вузах, как государственных, так и частных, значительно превышает финансирование, предоставляемое государством. Государственные вузы должны быть полностью ориентированы на требования государства и выполнение его требований, и, конечно же, параллельно государство должно взять на себя полное финансирование, чтобы процесс шел без сбоев», — заявил Миканадзе.





