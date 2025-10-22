Депутат «Мечты» засомневалась в умственных способностях депутатов от партии Гахария

Я не уверена, что депутаты, вошедшие в парламент от партии Гахария, имеют надлежащие знания и интеллект, чтобы вести деловые дебаты – То, что они вошли в парламент, в очередной раз доказывает то, что они его признают, - указанное заявление в беседе с журналистами сделала вице-спикер парламента Нино Цилосани.



По её словам, ни Георгий Гахария, ни его союзники не смогли доказать нелегитимность законодательного органа.



«Факт, что они ищут очень красивые и осторожные средства для того, чтобы сдать назад. В своих заявлениях они даже выглядят смешно, когда пытаются как-то оправдать свое возвращение в парламент. Когда народ объявил о своем доверии парламенту, пренебрежение этим не простят никому, и сейчас они решили, мало-мальски проявить уважение к своим избирателям и продолжить работу в парламенте.



Для того, чтобы быть деловым оппонентом, необходимы надлежащие знания и интеллект. არ Я не уверена, что депутаты, вошедшие в парламент от партии Гахарии, имеют надлежащие знания и интеллект, чтобы вести деловые дебаты. Напротив, возможно, они займутся спекуляциями и распространением ложной информации, что мы не раз слышали, в том числе и в парламенте предыдущего созыва», – заявила Цилосани.





