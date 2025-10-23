Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что передумал встречаться с правителем России Владимиром Путиным в Будапеште в ближайшее время, о чем они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе. Об этом сообщает CNN.



Трамп в среду сказал СМИ в Белом доме, что отказался от планов встречи с Путиным в ближайшее время.



"Не похоже, что мы движемся в ту точку, в которую должны прийти – поэтому я отменил ее (встречу – Ред.). Но мы это сделаем в будущем", – сказал президент США.



Кроме того, он признал разочарование тем, как медленно продвигаются переговоры с Россией.



"Каждый раз, когда я говорю с Владимиром, у нас хорошие разговоры – а потом они ничем не заканчиваются. Они просто ничем не заканчиваются", – отметил Трамп.



В то же время на уточняющий вопрос журналистов, думает ли он, что Путин стремится к завершению войны, Трамп ответил утвердительно.



"Думаю, они хотят мира, думаю, они оба хотят мира. Сейчас это тянется уже почти четыре года... Если бы я был президентом, это бы никогда не началось. Но да, сейчас уже время", – сказал Дональд Трамп.



Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.



Также СМИ узнали, что администрация Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками.



Перед этим появился ряд неофициальных сигналов о том, что встреча Трампа и Путина в Будапеште, о которой они договорились в телефонном разговоре на прошлой неделе, оказалась под вопросом из-за того, что Россия продолжает придерживаться своих максималистских требований относительно того, как должна закончиться российско-украинская война.



В то же время Кремль и власти Венгрии убеждали, что подготовка к встрече продолжается, и называли сообщения попытками сорвать ее.





