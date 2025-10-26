В Батуми задержан гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом

26.10.2025 18:18





В Батуми задержан 40-летний гражданин Турции, разыскиваемых по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



На родине мужчина осужден за грабеж, кражу и незаконное лишение свободы человека.



Его задержание проводили сотрудники кримпола, генпрокуратуры и антитеррористического центра Службы госбезопасности Грузии.



В настоящее время в их отношении проводят экстрадиционные процедуры.





