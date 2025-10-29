Тбилисский суд освободил педагога Нино Даташвили под залог

Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в размере 5000 лари педагогу Нино Даташвили, задержанной в июне по обвинению в нападении на государственного служащего. Ранее с соответствующим ходатайством выступила прокуратура Грузии. Обвинение призвало суд использовать залог вместо заключения под стражу, учитывая состояние здоровья обвиняемой.



«Проведенное медицинское обследование обвиняемой подтвердило необходимость хирургического вмешательства и дальнейшего лечения. Прокуратура сегодня же обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения, избранной в отношении обвиняемой», — говорится в заявлении.



29 октября Международная ассоциация врачей Грузии выразила обеспокоенность состоянием здоровья задержанной учительницы и призвала «соответствующие государственные медицинские структуры Грузии соблюдать стандарты медицинской этики и прав человека, которые являются основой демократического общества».



Позже с аналогичным заявлением выступило женское движение «300 женщин», его участники потребовали от прокуратуры «освободить из-под стражи Нино Даташвили».



«Участницы женского движения считают, что содержание Нино Даташвили под стражей является бесчеловечным обращением, поэтому мы требуем замены избранной меры пресечения в виде заключения под стражу на более легкую и применения к Нино Даташвили залога», - говорилось в заявлении.



Напомним, Нино Даташвили была задержана в июне по обвинению в нападении на государственного служащего при исполнении служебных обязанностей в связи с инцидентом в Тбилисском городском суде.



9 мая в вестибюле Тбилисского городского суда произошла перепалка между Даташвили и представителями службы судебных приставов. Приставы призывали её покинуть место, где, по их словам, находиться было запрещено постановлением суда. После этого, как сообщают правоохранители, Даташвили их оскорбила.



Расследование ведется по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.





