Саакашвили: Мы с Иванишвили радикально отличаемся

«Меня постоянно обвиняют в том, почему я не действовал более решительно в 2011–2012 годах, когда понимал угрозу, которую представлял Иванишвили. На самом деле я сделал всё, чтобы во время избирательной кампании объяснить людям, что их ждёт в случае избрания Иванишвили», — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, он и Иванишвили радикально отличаются друг от друга.



«Сделать больше было бы похоже на то, если твоей возлюбленной нравится другой, а ты её избиваешь, наносишь увечья и закрываешь дома.



Если бы я остановил Иванишвили иными методами, это бы означала, что я бы стал похож на него и установил диктатуру.



Я бы этого не сделал по одной простой причине – я и Иванишвили радикально отличаемся.



У него нулевая эмпатия к людям, а я люблю людей. Поэтому, я не смог бы действовать так, как ведет себя этот опасный злоумышленник. Надеюсь, вы меня поймете“, - пишет Саакашвили.





