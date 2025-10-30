Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили: Мы с Иванишвили радикально отличаемся


30.10.2025   16:52


«Меня постоянно обвиняют в том, почему я не действовал более решительно в 2011–2012 годах, когда понимал угрозу, которую представлял Иванишвили. На самом деле я сделал всё, чтобы во время избирательной кампании объяснить людям, что их ждёт в случае избрания Иванишвили», — написал в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, он и Иванишвили радикально отличаются друг от друга.

«Сделать больше было бы похоже на то, если твоей возлюбленной нравится другой, а ты её избиваешь, наносишь увечья и закрываешь дома.

Если бы я остановил Иванишвили иными методами, это бы означала, что я бы стал похож на него и установил диктатуру.

Я бы этого не сделал по одной простой причине – я и Иванишвили радикально отличаемся.

У него нулевая эмпатия к людям, а я люблю людей. Поэтому, я не смог бы действовать так, как ведет себя этот опасный злоумышленник. Надеюсь, вы меня поймете“, - пишет Саакашвили.


