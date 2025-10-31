Княгиня Монако посетила Грузию для поддержки юных регбистов

31.10.2025 12:47





Княгиня Монако Шарлен в сопровождении своего брата Гарета Уиттстока посетила регбийный тренировочный центр Марткопи недалеко от Тбилиси. Об этом сообщается в социальных сетях Княжеского дворца, а также на странице Союза регби Грузии.



Шарлен в 2011 году создала свой фонд, который продвигает программы в области спорта и образования. С ноября 2024 года она возглавляет Федерацию регби Монако.



Юные монакские регбисты проводят в Грузии несколько товарищеских матчей с грузинскими командами высокого уровня перед Международным турниром по регби-7 в Дубае, запланированным на конец ноября.



Как пишет издание Monaco Tribune, грузинская база славится превосходной инфраструктурой и высоким качеством подготовки тренерских команд. Она предоставляет монакской сборной U16 «оптимальные условия для технического и тактического развития во встречах с опытными соперниками».



«Грузия – восходящая звезда мирового регби – является идеальной площадкой для обучения юных монегасков, которые могут соревноваться со школой регби, известной своей выносливостью и физической подготовкой», – отмечает издание.



Перед началом матчей княгиня посетила мастер-класс по оказанию первой помощи, организованный Грузинским Красным Крестом совместно с Фондом княгини Шарлен. Её сопровождали вице-президент Грузинского Красного Креста Натия Лоладзе и президент Союза регби Грузии, депутат «Грузинской мечты» Давид Качарава.





Княгиня Шарлен уже посещала Грузию в 2020 году. Тогда она, в частности, подарила автобус команде по регби из Тбилиси.



Княгиня Монако Шарлен (урождённая Шарлин Линетт Уиттсток) – супруга князя Монако Альбера II. Профессиональная пловчиха, она выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР. Шарлен активно занимается благотворительностью и участвует в различных спортивных комиссиях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





