Саникидзе: Мы не собираемся упрашивать «Лело», мы хотим договориться с собравшимися на проспекте Руставели

31.10.2025 15:13





В первой версии у «Грузинской мечты» был список политиков, чью политическую деятельность должны были ограничить, но они взяли паузу, поскольку «Мечта», возможно, и не хочет вступления в Евросоюз, защищать демократию и права человека, но не желает разрушать экономические отношения с Западом, - заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе в эфире программы «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс». Таким образом он откликнулся на подготовленный «Грузинской мечтой» конституционный иск, в котором правящая партия требует запретить 3 политических субъекта, включая «Национальное движение».



По его словам, когда в стране больше не существует и следа демократии, когда отменены выборы, партийная деятельность теряет смысл.



«Отмена юридической регистрации может быть проблематичной для некоторых. Политическая партия существует для того, чтобы отстаивать интересы народа в различных представительных органах, по возможности получить большинство или участвовать в формировании коалиции и прийти к власти. Но когда в стране не остаётся и следа демократии, а выборы отменяются, всё это теряет смысл. Что касается плана действий, мы активно работаем, чтобы отмена нашей регистрации в Грузии за пределами страны не отразилась негативно на политических семьях, членом которых является «Национальное движение». Напротив, мы можем обрести большую солидарность и, возможно, политический вес. Что касается внутри страны, это даст нам возможность внедрить новые подходы.



В первой версии у «Грузинской мечты» был список политиков, чью политическую деятельность должны были ограничить, но они взяли паузу, поскольку «Мечта», возможно, и не хочет вступления в Евросоюз, защищать демократию и права человека, но не желает разрушать экономические отношения с Западом. Функция Иванишвили – чтобы Грузия была чёрной дырой для России, которая будет проводить тут различные махинации. Если Грузия потеряет эту функцию, экономика Иванишвили рухнет. Соответственно, персонально запрет политических лиц - это крайняя мера, и если он пойдёт на этот шаг, мы все готовы продолжать политическую борьбу, несмотря на отмену. Но этим шагом Иванишвили навредит себе больше, чем нам», - заявил Леван Саникидзе.



Леван Саникидзе также ответил на заявления членов партии «Лело» в адрес «Национального движения». По его словам, «Лело» не в той форме, чтобы разговаривать с кем-либо в резком тоне.



«Представители «Лело» делают выходящие за рамки заявления в адрес ряда наших лидеров, которые уже приобрели форму оскорблений. Я бы посоветовал им сдерживаться, они не в той форме, чтобы говорить в таком тоне. Говорить с этими людьми о едином фронтом просто невозможно...



Что касается позиции «Лело» о том, что единственный способ смены власти это выборы, то когда Иванишвили не только не проводит нормальные выборы, но и говорит, что выборов не будет до 2028 года, а когда будут, вас даже не будет в бюллетенях, разве эти рассуждения не смешны? «Национальное движение» не намерено никого просить или умолять, особенно «Лело». Мы хотим достичь соглашения по общим точкам с коллективными собравшимися на проспекте Руставели, потому что проспект Руставели - это главный очаг», - заявил Саникидзе.





