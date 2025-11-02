Бочоришвили: Делегация Евронеста не может указывать грузинскому народу, в каком направлении развивать собственную страну

02.11.2025 17:33





[Евронест] это не своего рода объединение учителей, чтобы учить соседние страны, как вести внутреннюю политику – делегация Евронеста не может указывать грузинскому народу, в каком направлении развивать собственную страну, – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, решение грузинской делегации не участвовать в пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронеста является правильным.



Бочоришвили отмечает, что платформа, которая создана для сотрудничества и больше не служит этой цели, не может быть интересной.



«Это не объединение классных руководителей, чтобы учить соседние страны ведению внутренней политики, что нужно, в данном случае, грузинскому народу. У нас избранная власть, это демократическая страна, и делегация Евронеста не может указывать грузинскому народу, в каком направлении развивать собственную страну. Эта платформа никогда не создавалась для этого. Ни в одном из ее документов не сказано, что Евронест создан для того, чтобы со стороны делегации Европарламента было такое отношение к соседним странам. К сожалению, работа развилась таким образом. У этой платформы и без того уже слишком мало стран Восточного партнёрства. Решение делегации Грузии правильное. Исходя из того, что платформа, которая создана для сотрудничества и больше не служит этой цели, не может быть для нас интересна», — заявила Мака Бочоришвили.



Для справки, Парламентская ассамблея Евронест приняла резолюцию, в которой говорится, что «недавние события в Грузии продемонстрировали серьезный откат демократии».



Напомним, делегация парламента Грузии не принимала участия в 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Ереване.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





