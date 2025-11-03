|
Кобахидзе посетит Шанхай по приглашению премьер-министра Китая
03.11.2025 10:42
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна совершит визит в Шанхай.
Согласно информации правительства Грузии, в рамках визита запланирована встреча Ираклия Кобахидзе с премьер-министром Китая.
«Кроме того, Ираклий Кобахидзе примет участие в церемонии открытия Китайской международной выставки импорта, где в этом году Грузия представлена в статусе почётного гостя. На выставке будут представлены более 40 грузинских компаний», — говорится в сообщении правительства.
Также отмечается, что Ираклий Кобахидзе отправился в Шанхай вместе с делегацией, в состав которой входят: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
