Спикер: Ожидание справедливого взгляда из Брюсселя «все более уменьшается»

03.11.2025 14:43





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что со стороны Брюсселя нет справедливых подходов к Грузии, поэтому ожидания в этом направлении «все больше уменьшаются». Он отметил, что в последний период европейская бюрократия переживает регресс ценностей и полностью отошла от общеевропейских ценностей.



И прежде чем о чем-то говорить с пьедестала, продолжил спикер, Брюссель должет «осудить и отмежеваться от того силового штурма, который был осуществлен ровно месяц назад на президентский дворец» (речь о попытке штурма 4 октября — ред.).



«Завтра, 4 ноября, пройдет месяц после того, как в Грузии произошло несостоявшееся свержение власти, и людьми, поддерживаемые из-за рубежа, осуществлен штурм президентского дворца. Проходит месяц, как комиссары ЕС, в том числе комиссар Кос и комиссар Каллас, не осудили штурм президентского дворца.



Поэтому, у грузинского народа только одно ожидание, что хотя бы спустя месяц комиссар Кос осудит этот силовой штурм, в результате которого пострадало 25 сотрудников полиции, 2 из которых – получили тяжкие телесные повреждения.



На сегодняшний день ни посол ЕС не справлялся о судьбе полицейских, ни его руководители – комиссар <Марта> Кос и комиссар <Марта> Каллас не осудили нападение на президентский дворец. Поэтому грузинский народ ожидает, что прежде, чем что-то говорить о Грузии вообще, первое, что они должны сделать, — осудить и отмежеваться от силового штурма президентского дворца, так как, среди прочих, в организацию 4 октября были вовлечены организации, финансируемые Евросоюзом, Брюсселем, в том числе медийные организации.



Также напомню, что 4 октября параллельно со штурмом разные представители Брюсселя в социальных сетях подбадривали и поддерживали это насилие. Грузия едва избежала беспорядков, и никто не знает, к каким последствиям это привело бы, если бы не своевременное реагирование нашей системы безопасности, МВД и других», — заявил Папуашвили.



Спикер парламента подчеркнул, что неосуждение насилия неслучайно Это, как он отметил, — поддержка насильников и «печальная тенденция, которую мы видим из Брюсселя».



«Это – часть враждебной риторики, которую мы видели на Евронест – это прискорбная политика против грузинского народа, когда происходит пренебрежение волей грузинского народа и навязывание свое политической повестки дня. Они смотрят на Грузию в своих узких политических и геополитических целях. Это печальный результат постсоветских влияний в Брюсселе, на ведущих позициях мы видим людей, смотрящих на Грузию с советским менталитетом», — заключил Папуашвили.



Глава грузинского парламента также прокомментировал активные заявления евродепутатов по Грузии, заявил, что от лица Европы с властями Грузии говорят постсоветские люди — «соратница Горбачева Раса Юкнявичине и родившийся и выросший в Астрахани Сергей Лагодинский, которого сейчас нам представляют как депутата от Германии – что это, если не тот момент, когда человека можно вывести из СССР, но СССР из человека — нельзя».





