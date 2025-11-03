Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Грузии посещает Китайскую Народную Республику с рабочим визитом


03.11.2025   21:14


В международном аэропорту Шанхая Хунцяо главу правительства Грузии встретил вице-мэр Шанхая Се Тун.

По приглашению премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяня премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия Китайской международной импортной выставки, в которой Грузия в этом году участвует в качестве почетного гостя.

В рамках визита в Шанхай Ираклий Кобахидзе встретится с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики.

Ираклий Кобахидзе находится в Китайской Народной Республике с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель Аппарата правительства Леван Жоржолиани.


