Премьер-министр Грузии посещает Китайскую Народную Республику с рабочим визитом

В международном аэропорту Шанхая Хунцяо главу правительства Грузии встретил вице-мэр Шанхая Се Тун.



По приглашению премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяня премьер-министр Грузии примет участие в церемонии открытия Китайской международной импортной выставки, в которой Грузия в этом году участвует в качестве почетного гостя.



В рамках визита в Шанхай Ираклий Кобахидзе встретится с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики.



Ираклий Кобахидзе находится в Китайской Народной Республике с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, президент Национального банка Натия Турнава и руководитель Аппарата правительства Леван Жоржолиани.





