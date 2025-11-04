|
|
|
Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год
04.11.2025 18:57
Сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский передал властям Грузии отчет о расширении ЕС за 2025 год. Об этом сообщило представительство ЕС в Грузии.
Как отмечается в информации, в отчете выражается серьёзная обеспокоенность резким ухудшением ситуации в Грузии, отмечается беспрецедентный откат от основополагающих принципов и перечислены девять шагов, необходимых для членства.
«В нём также чётко описаны действия, которые необходимо предпринять Грузии для возвращения на путь членства в ЕС.
Двери ЕС остаются открытыми для Грузии, если правительство вернётся к ценностям и принципам ЕС», — говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна