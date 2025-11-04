Посол ЕС: Очень строгий, разрушительный отчет Еврокомиссии должен стать отрезвляющим сигналом

04.11.2025 21:29





Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что отчет о расширении должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии. Он повторил, что расширение ЕС основано на добровольных заявках стран, желающих присоединиться.



И только после этого сам Евросоюз должен принять решение в связи с заявкой.



«Мы, ЕС, уже приняли решение. В декабре 2023 года, в один из самых счастливых дней моей профессиональной карьеры — Грузия получила статус кандидата. То, что происходит после того момента, в последние два года, является серьезным откатом касательно основополагающих принципов, необходимых для членства в ЕС.



Отчет о расширении абсолютно ясен. Существует откат в сфере демократии и прав человека, а также в отношении принципов, на которых основан сам ЕС», — заявил Герчинский.



Глава политической миссии ЕС в Грузии заявил, что если Грузия серьезно настроена на вступление в ЕС, то нужно изменить курс.



«Вам нужно вернуться к траектории членства в ЕС. Это четко говорится в Конституции Грузии и это является волей большинства населения Грузии. Мы здесь, мы никуда не уходим, мы ждем вас, мы сделали свой выбор — дверь открыта, но Грузия, вместе с властью, должна войти в эту дверь.



Надеюсь, так и будет. Этот очень строгий, разрушительный отчет должен стать отрезвляющим сигналом. Пожалуйста, вернитесь к процессу европейской интеграции», — заключил Герчинский.



Источник: СОВА

