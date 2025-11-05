Посол ЕС - Мы здесь, никуда не уходим, мы ждем вас, дверь открыта, но Грузия должна пройти в эту дверь со своей властью

Отчет о расширении должен стать отрезвляющим сигналом для властей Грузии , - об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос о том, может ли Грузия потерять статус кандидата.



«Расширение ЕС основано на добровольных заявках стран, желающих присоединиться. После этого сам ЕС должен принять решение в связи с заявкой. Мы, ЕС, уже приняли решение. В декабре 2023 года, в один из самых счастливых дней моей профессиональной карьеры, Грузия получила статус кандидата. То, что происходит после того момента, в последние два года, является серьёзным откатом касательно основополагающих принципов, необходимых для членства в ЕС. Отчет о расширении абсолютно ясен. Существует откат в сфере демократии и прав человека, а также в отношении принципов, на которых основан сам ЕС», - заявил Герчинский.



По его словам, «этот отчет о расширении должен стать отрезвляющим сигналом для грузинских властей».



«Если вы серьёзно настроены на вступление в ЕС, вам нужно изменить курс. Вам нужно вернуться к траектории членства в ЕС. Это чётко говорится в Конституции Грузии и это является волей большинства населения Грузии. Мы здесь, мы никуда не уходим, мы ждём вас, мы сделали свой выбор, дверь открыта, но Грузия, вместе с властью, должна войти в эту дверь. Надеюсь, так и будет. Этот очень строгий, разрушительный отчет должен стать отрезвляющим сигналом. Пожалуйста, вернитесь к процессу европейской интеграции», - сказал посол.





