Ираклий Кобахидзе освободил Лери Барнабишвили от должности заместителя министра финансов


12.11.2025   13:42


Решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Лери Барнабишвили освобожден от должности заместителя министра финансов Грузии.

Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе издал 11 ноября.

«На основании пункта первого статьи 24 Закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» освободить Лери Барнабишвили от должности заместителя министра финансов Грузии с 11 ноября 2025 года», - говорится в документе.


