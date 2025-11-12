|
Ираклий Кобахидзе освободил Лери Барнабишвили от должности заместителя министра финансов
12.11.2025 13:42
Решением премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Лери Барнабишвили освобожден от должности заместителя министра финансов Грузии.
Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе издал 11 ноября.
«На основании пункта первого статьи 24 Закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» освободить Лери Барнабишвили от должности заместителя министра финансов Грузии с 11 ноября 2025 года», - говорится в документе.