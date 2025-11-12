Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Сигнахи, где потерпел крушение турецкий военный самолет, продолжаются поисково-следственные действия


12.11.2025   13:42


В Сигнахском муниципалитете, где примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии потерпел крушение турецкий военный самолет, ведутся поисково-следственные действия - в процесс включены совместно 3 страны.

По существующей информации, число спасательных групп увеличилось.

Для справки, 11 ноября в Сигнахском муниципалитете, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолёт. Выяснилось, что самолёт выполнял рейс из Азербайджана в Турцию.

Расследование в связи с фактом ведётся по части 4 статьи 275 УК Грузии - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека.


