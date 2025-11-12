Эрдоган: Мы фундаментально расследуем трагический инцидент

12.11.2025 22:19





Наш военно-транспортный самолёт «С-130», перевозивший наше подразделение в Азербайджан для празднования пятой годовщины победы в Карабахе, потерпел крушение в районе Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, вскоре после вылета в нашу страну. Конечно, невозможно описать боль, переполняющую наши сердца, — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ещё раз выразив соболезнования семьям погибших.



По словам президента Турции, правительство Грузии оказывает помощь и содействие на самом высоком уровне, как и Азербайджан.



«Мы тщательно расследуем этот трагический инцидент, глубоко опечаливший наших азербайджанских братьев и грузинских друзей, а также весь наш народ. Правительство Грузии оказывает содействие и помощь на самом высоком уровне в этом процессе. Аналогично, наши азербайджанские братья и сёстры оказывают всю необходимую поддержку и помощь. Пусть мой народ будет уверен в этом: все ресурсы Турецкой Республики, а также Грузии и Азербайджана мобилизованы для наших героев. Мы обеспечим тщательное расследование и раскрытие всех аспектов инцидента. Я особенно прошу наш народ быть бдительными в отношении лжи и дезинформации. Я особенно призываю вас не доверять тем, кто опустился до того, чтобы использовать подобный инцидент в социальных сетях в грязных политических целях», — написал Эрдоган в социальной сети X.



Турецкий военный самолёт потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии. Самолёт летел из Азербайджана в Турцию. На борту потерпевшего крушение турецкого самолёта находились 20 военнослужащих.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





