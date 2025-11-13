|
По информации СМИ, найдены все 20 человек, погибших в результате крушения турецкого самолета в Грузии
13.11.2025 13:08
Все 20 погибших в результате крушения турецкого военного транспортного самолёта в Грузии найдены.
Об этом сообщает телеканал CNN TÜRK.
Ранее стало известно, что «чёрный ящик» самолёта был доставлен в Турцию.
Напомним, в муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолёт, на борту которого находились 20 военнослужащих. Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в направлении Турции.
