По информации СМИ, найдены все 20 человек, погибших в результате крушения турецкого самолета в Грузии


13.11.2025   13:08


Все 20 погибших в результате крушения турецкого военного транспортного самолёта в Грузии найдены.

Об этом сообщает телеканал CNN TÜRK.

Ранее стало известно, что «чёрный ящик» самолёта был доставлен в Турцию.

Напомним, в муниципалитете Сигнахи, недалеко от грузино-азербайджанской границы, потерпел крушение турецкий военный самолёт, на борту которого находились 20 военнослужащих. Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в направлении Турции.


